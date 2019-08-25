В последнюю неделю лета в Туле снова похолодает

Со среды в нашем регионе будет хозяйничать скандинавский циклон.

Последняя неделя лета в Туле будет прохладной. Такой неутешительный прогноз подготовили синоптики. Если в понедельник и во вторник в нашем регионе воздух прогреется до +21°С — +23°С, то в среду уже похолодает.

Так, 28 августа в Тульской области дневная температура не превысит +17°С, ночью и вовсе ожидается +9°С. 29 августа днем будет на один градус теплее, а в ночные часы — всего +6°С.

В последние летние дни тоже будет не особо жарко — в пределах +20°С.

Небольшие осадки нас ждут во вторник и пятницу.