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В последнюю неделю лета в Туле снова похолодает

В последнюю неделю лета в Туле снова похолодает

Со среды в нашем регионе будет хозяйничать скандинавский циклон.

Последняя неделя лета в Туле будет прохладной. Такой неутешительный прогноз подготовили синоптики. Если в понедельник и во вторник в нашем регионе воздух прогреется до +21°С — +23°С, то в среду уже похолодает.

Так, 28 августа в Тульской области дневная температура не превысит +17°С, ночью и вовсе ожидается +9°С. 29 августа днем будет на один градус теплее, а в ночные часы — всего +6°С.

В последние летние дни тоже будет не особо жарко — в пределах +20°С.

Небольшие осадки нас ждут во вторник и пятницу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:43 +4
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