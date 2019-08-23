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Возле тульских школ оборудованы безопасные пешеходные переходы
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Возле тульских школ оборудованы безопасные пешеходные переходы

В этом году такая работа проведена в Центральном округе Тулы.

Так, перед началом нового учебного года привели в нормативное состояние пешеходный переход возле центра образования № 39, расположенного на пересечении ул. Михеева и Перекопской. Здесь установили ограждения безопасности, новые светофоры, дорожные знаки, заасфальтировали подходы к пешеходному переходу.

Муниципальная программа «Приведение технических средств организации дорожного движения в нормативное состояние вблизи образовательных учреждений» реализуется на территории города в соответствии с поручением главы администрации Тулы Е. В. Авилова с 2018 года.

В год приводят в нормативное состояние пешеходные переходы возле учебных заведений в одном округе Тулы. В 2018 году такую работу проделали в Советском, в 2019 году — в Центральном.

Перед началом учебного года управлением по транспорту и дорожному хозяйству в Центральном округе было запланировано привести в порядок технические средства организации дорожного движения вблизи 18 образовательных учреждений. Общая сумма контрактов на выполнение работ — 16,8 млн рублей, из них на знаки и светофоры выделено 8 млн рублей, на ограждения безопасности — 8,8 млн рублей.

Также будут установлены 56 пульсирующих знаков «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне (светофоры Т7).

– Один светофорный объект на пересечении ул. Н. Руднева и Ак. Павлова установили по типу ТВП с кнопкой вызова пешехода. На данном перекрестке очень большая интенсивность и широкая проезжая часть. Помимо муниципальной программы, пешеходные переходы переоснащаются возле ряда школ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, управлением получена адресная поддержка в рамках Федерального целевого проекта «Повышение безопасности дорожного движения». Специализированной подрядной организацией ООО «Вектор» проведены работы по модернизации 10 светофорных объектов, в том числе шесть в непосредственной близости от образовательных учреждений, за что спасибо губернатору Алексею Дюмину, — отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрено нанесение горизонтальной дорожной разметки из износостойких материалов в объеме 2347 кв. м. холодного пластика и 369 кв. м краски, установка пешеходных ограждений безопасности — 3210 п. м, организация искусственных дорожных неровностей.

В настоящее время изготавливается 5000 единиц печатной продукции (листовки, плакаты), направленной на пропаганду безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных учреждений, а также родителей школьников и воспитанников центров образования.

В следующем году в планах управления по транспорту и дорожному хозяйству привести в нормативное состояние технические средства организации дорожного движения вблизи образовательных организаций Пролетарского округа. Стоит задача к 2022 году выполнить эту работу возле всех учебных заведений Тулы.

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Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 1
Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 2
Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 3
Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 4
Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 5
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Возле тульсктх школ оборудовали переходы, Фото: 7
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