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Где в Туле 25 августа отключат свет

Где в Туле 25 августа отключат свет

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отсключениях.

25 августа с 15.00 до окончания работ электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, 36-а, 36−52 (чётн.), 29-а, 29−47 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 49; ул. Тимирязева, 6−14 (чётн.), 7−11, 11-а (нечётн.); ул. Староникитская, 48−68 (чётн.), 57−73 (нечётн.); ул. Колетвинова, 19-а.

Причина отключения — кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу.

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вчера, в 23:00 0
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