Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стала дешевле

Отменена госпошлина за регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при подаче документов в электронной форме.

Федеральная налоговая служба последовательно проводит комплекс мероприятий, направленных на совершенствование и упрощение процедуры государственной регистрации юридических лиц.

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ в п. 3 ст. 333.35 НК РФ, с 1 января 2019 года при направлении в регистрирующий орган электронных документов отменяется госпошлина:

за государственную регистрацию юридического лица при его создании;

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства;

за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Такая льгота доступна тем, кто подает документы в регистрирующий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается также при подаче документов для государственной регистрации через отделения «МФЦ» или нотариуса.

В других случаях при представлении документов в регистрирующий орган размер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 рублей за прекращение его деятельности.

В Тульской области налоговым органом, на который в настоящее время возложены функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области (300041, г. Тула, Красноармейский проспект, 48, корпус 2).