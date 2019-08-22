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В Туле 2 сентября откроется новое здание школы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле 2 сентября откроется новое здание школы

Об этом на пресс-конференции рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

По её словам, в Тульской области в рамках нацпроекта «Образования» реализуются четыре проекта по модернизации школ и учреждений дополнительного образования. Из федерального бюджета на эти цели выделено 116 млн рублей.

Спецоборудование получили пять школ, в которых учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Планируется поставка двух мобильных передвижных станций для кванториума. В первый день нового учебного года откроется новое здание школы Центра образования № 4, рассчитанное на 100 мест.

Закуплены компьютеры для 11 школ Тулы, Новомосковска и Щекино. Куплено оборудование для кабинетов технологии, информатики, ОБЖ в 34 школах, где будут открыты Центры гуманитарного и цифрового образования «Точки роста».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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