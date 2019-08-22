Где в Туле не будет электричества 23 августа
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Калинина, 8-а, 14, 6, 3, 5, 10-а,
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3.
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
- ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.),
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27,
- пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 5-а, 7, 18,
- пр-т Ленина, 52, 54, 52-б, 56,
- ул. Ф. Энгельса, 97, 103, 101, 99,
- ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87,
- ул. Дмитрия Ульянова, 12,
- п. Косая Гора: ул. Пушкина, 10, 12, 14, 16,
- ул. Луговая, 20-а, 17, 12, 18, 14, 15, 16,13,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-4-й Горельские пр-ды,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- п. 1-й Западный: ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53.
Другие статьи по темам
Событие
Место