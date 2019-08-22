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В день матча «Арсенал» – «Оренбург» в Туле ограничат продажу спиртного

В день матча «Арсенал» – «Оренбург» в Туле ограничат продажу спиртного

Встреча состоится на домашнем стадионе туляков в воскресенье, 25 августа.

Администрация Тулы  сообщает, что в день проведения футбольного матча между «Арсеналом» и «Оренбургом» в радиусе километра от Центрального стадиона будет запрещена продажа спиртосодержащей продукции.

Запрет на продажу любых алкогольных напитков, включая пиво, сидр, пуаре и медовуху, вступит в силу за три часа до начала массового мероприятия – в 18.30.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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Место
ТулаЦентральный стадион

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