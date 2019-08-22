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Кимовску присвоен статус моногорода
Фото из группы ВКонтакте "ПУСТЬ ГОВОРЯТ-КИМОВСК".

Кимовску присвоен статус моногорода

Правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований.

В обновленный список вошел Кимовск Тульской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.

Основная цель реализации программы развития монопрофильных муниципальных образований — снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 0
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