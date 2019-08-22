Фото из группы ВКонтакте "ПУСТЬ ГОВОРЯТ-КИМОВСК".
Кимовску присвоен статус моногорода
Правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований.
В обновленный список вошел Кимовск Тульской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.
Основная цель реализации программы развития монопрофильных муниципальных образований — снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.
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