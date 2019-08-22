Кимовску присвоен статус моногорода

Фото из группы ВКонтакте "ПУСТЬ ГОВОРЯТ-КИМОВСК".

Основная цель реализации программы развития монопрофильных муниципальных образований — снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.