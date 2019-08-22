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Тульские рукопашники выступят на первенстве мира

Тульские рукопашники выступят на первенстве мира

В составе сборной России три спортсмена из Тульской области.

С 22 по 25 августа в Алма-Ате в Казахстане пройдет первенство мира по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.

Как сообщает Федерация рукопашного боя Тульской области, в составе сборной России выступят трое наших спортсменов: Егор Сенашкин (юниоры, весовая категория 60 кг), Семён Юдин (юниоры, 75 кг) и Анна Шубина (юниорки, 50 кг).

Желаем удачи рукопашникам!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +5
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