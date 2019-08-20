В тульском ресторане «Большой Кремлевский» обвешивали посетителей

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В региональное Управление Роспотребнадзора поступила жалоба от потребителя на недовес готовых блюд в ресторане «Большой Кремлевский», расположенном на территории Тульского кремля.

В ходе контрольной закупки факт недовеса подтвердился: вес подаваемых блюд не соответствовал цифрам, указанным в меню. По результатам контрольной закупки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает штраф для должностных лиц на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч.