новости
новости
Регистрация
В тульском ресторане «Большой Кремлевский» обвешивали посетителей
Фото из архива MySlo

В тульском ресторане «Большой Кремлевский» обвешивали посетителей

Нарушение удалось выявить в ходе контрольной закупки.

В региональное Управление Роспотребнадзора поступила жалоба от потребителя на недовес готовых блюд в ресторане «Большой Кремлевский», расположенном на территории Тульского кремля.

В ходе контрольной закупки факт недовеса подтвердился: вес подаваемых блюд не соответствовал цифрам, указанным в меню. По результатам контрольной закупки возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.7 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает штраф для должностных лиц на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:40 +4
Другие статьи по темам
Событие
обман потребителейнедовесресторанные блюдаресторанконтрольная закупкаУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы обесточат 21 августа
Какие улицы Тулы обесточат 21 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.