По просьбе жителей перенесут одну из остановок на Одоевском шоссе

Представители управления по транспорту и дорожному хозяйству города встретились с жителями домов у Одоевского шоссе по поводу установки остановочного пункта на пересечении шоссе и 11-го проезда.

Жители попросили перенести остановку за пересечением Одоевского шоссе и 11-го проезда при движении в сторону центра (проектом предусмотрена установка остановки на пересечении). На встрече было решено поддержать предложение жителей.

Также решено сделать на пересечении улиц заездного кармана без переноса торговой палатки.