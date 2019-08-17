По просьбе жителей перенесут одну из остановок на Одоевском шоссе
В Туле прошел объезд объектов улично-дорожной сети.
Представители управления по транспорту и дорожному хозяйству города встретились с жителями домов у Одоевского шоссе по поводу установки остановочного пункта на пересечении шоссе и 11-го проезда.
Жители попросили перенести остановку за пересечением Одоевского шоссе и 11-го проезда при движении в сторону центра (проектом предусмотрена установка остановки на пересечении). На встрече было решено поддержать предложение жителей.
Также решено сделать на пересечении улиц заездного кармана без переноса торговой палатки.
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