новости
новости
Регистрация
По просьбе жителей перенесут одну из остановок на Одоевском шоссе

По просьбе жителей перенесут одну из остановок на Одоевском шоссе

В Туле прошел объезд объектов улично-дорожной сети.

Представители управления по транспорту и дорожному хозяйству города встретились с жителями домов у Одоевского шоссе по поводу установки остановочного пункта на пересечении шоссе и 11-го проезда.

Жители попросили перенести остановку за пересечением Одоевского шоссе и 11-го проезда при движении в сторону центра (проектом предусмотрена установка остановки на пересечении). На встрече было решено поддержать предложение жителей.

Также решено сделать на пересечении улиц заездного кармана без переноса торговой палатки.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
остановка транспорта
Место
ТулаОдоевское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В серьезном ДТП на трассе М-2 погиб мужчина
В серьезном ДТП на трассе М-2 погиб мужчина
Погода в Туле 18 августа: облачно и до +25°С
Погода в Туле 18 августа: облачно и до +25°С
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.