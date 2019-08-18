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Жители Кимовска сделали «Шаг к здоровью»

Жители Кимовска сделали «Шаг к здоровью»

Выездную лабораторию экспресс-диагностики и врача-терапевта посетили в субботу, 17 августа, более 100 человек.

На «пятачке» между двух пятиэтажек по улице Павлова было довольно многолюдно несмотря на хмурую погоду и субботний день.

Медики-волонтеры развернули мобильную экспресс-лабораторию, где любой желающий мог проверить основные параметры своего здоровья и получить консультацию терапевта.

78-летняя Зинаида Ивановна регулярно следит за своим здоровьем, но пришла на акцию сделать анализ крови на холестерин:

- У меня давление бывает повышенное, надо было сделать анализ крови на холестерин. А тут как раз экспресс-диагностика под окном. Очень кстати. И результат сразу говорят, буквально через 3 минуты. И терапевт проконсультировала. Очень хорошая акция – посмотрите, сколько народу уже пришло! Сама я стараюсь следить за здоровьем, проверяю уровень сахара, меряю давление. Молодцы, кто придумал этот «Шаг к здоровью» - медики и жители сделали шаг навстречу друг другу, шаг к здоровью.   

- В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» в Тульской область проходит масштабная акция «Шаг к здоровью». Ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с фондом реализации нацпроектов. Акция очень востребована у жителей – ведь врач в буквальном смысле пришел к пациенту во двор. Причем люди сами подсказывают, где удобнее расположить палатку с выездной лабораторией, - говорит советник первого замгубернатора – председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Николай Николаевич Беспалов заглянул к медикам случайно, по дороге в магазин:

- Я вообще-то за хлебом шел. Но вот решил заглянуть к медикам. У меня недавно обнаружили диабет, поэтому я регулярно делаю анализ на сахар. Он лишним не бывает. С диабетом главное дисциплина – вовремя анализы делать и все назначения доктора выполнять, тогда все наладится.

- Вообще это уже третий «Шаг к здоровью», то есть наша мобильная мини-поликлиника в третий раз принимает пациентов. В августе таких акций в Кимовске будет 10, еще одна пройдет в Новольвовске, - рассказала Марина Белькова, глава МО Кимовск.

По словам Марины Валерьевны, на каждой площадке в рамках проекта проводится бесплатная медицинская экспресс-диагностика тех основных параметров здоровья: уровня глюкозы и холестерина в крови, артериального давления, уровня насыщения крови кислородом. Эти показатели характеризуют состояние сердечно-сосудистой системы. А заболевания сердца и сосудов, как известно, занимают первое место в статистике смертности.

- Все ли параметры в порядке, нужны ли дополнительные исследования и консультации врачей – об этом каждому обратившемуся рассказывает врач-терапевт. Сегодня с нами работает очень хороший доктор Нина Магомедовна Рудакова. Раньше она работала в стационаре Кимовской ЦРБ, и этот участок был закреплен за ней. Сейчас она на пенсии, но работает как медик-волонтер, с удовольствием согласилась поработать в родном Кимовске. Так что многие из участников акции – ее бывшие пациенты, - пояснила Марина Белькова.

Нина Ивановна пришла к волонтерам-медикам специально – и диагностику сделать, и просто пообщаться:

- Я зимой 90 лет справила. 51 год трудового стажа у меня, 37 лет в больнице санитаркой отработала, много чего повидала. Вот медики давление высокое обнаружили и перебои в работе сердца, надо теперь к кардиологу идти. Я вообще-то нечасто к врачам хожу, только когда уж совсем припечет. А акция хорошая – прям к дому доктор и лаборатория приехали, и ходить никуда не надо.

Девушка Юля, проводившая медицинские манипуляции, оказалась фельдшером станции скорой медицинской помощи Кимовска. Причем работала она в свой законный отпуск:

- Я сама решила поработать в проекте, потому что считаю его нужным и важным. Ведь зачастую люди не обращают внимание на сигналы, которые подает организм – на повышенное давление, на отдышку, на головокружения. И обращаются к врачам, когда уже надо принимать экстренные меры. Это я из своего опыта работы на скорой говорю. Здоровье и активное долголетие зависит от нас самих, нашего отношения к собственному здоровью.

Действительно, по данным Всемирной организации здравоохранения,

здоровье человека на 20% зависит от условий окружающей среды, 20% обусловливается наследственной предрасположенностью к болезням, 50% зависит от образа жизни человека и только на 10% — от уровня развития медицинской помощи.

Забор крови в мобильной лаборатории делала участковая медсестра из кимовской поликлиники. И тоже Юля!

- Сегодня я волонтер, а в рабочие дни некоторых из тех, кто приходит на «Шаг к здоровью», вижу в нашей поликлинике – они наши пациенты. Всем, кто к нам обращается в рамках акции, мы рассказываем о здоровом образе жизни, о важности прохождения диспансеризации для сохранения здоровья и активного долголетия.

По словам медиков-волонтеров, сделать свой шаг к здоровью совсем несложно:

- контролируй свое артериальное давление. Оно не должно быть выше 140/90 мм рт ст.

- контролируй уровень сахара в крови. Максимально допустимый показатель 6,1 ммоль/л (натощак).

- контролируй уровень холестерина в крови. Максимально допустимый показатель 5,0 ммоль/л.

- больше двигайся. Физическая активность в среднем в день должна быть не менее 20 минут.

- следи за своим весом. Проще всего это сделать сантиметровой лентой: окружность талии должна быть не больше 88 см  у женщин и не более 102 см у мужчин.

- не курить и не злоупотреблять спиртным, пить чистую воду и правильно питаться.

- говори теплые слова и делай добрые дела

- и больше улыбайся!

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 09:00 0
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