На Зеленстрое из-за аварии без электричества остались 17 многоэтажек
ЕДДС уже приступила к устранению аварии.
Нарушение электроснабжения некоторых домов в районе Зеленстроя в Туле произошло около полудня.
Как пояснили в пресс-службе администрации Тулы, в 12:00 нарушено электроснабжение в Привокзальном округе на четырех улицах: генерала Маргелова, Калужское шоссе, Лесная опушка,пр-т Ленина. в результате без электричества оказались 17 многоквартирных домов.
Тульские городские электросети и ЕДДС приступили к устранению аварии.
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