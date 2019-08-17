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На Зеленстрое из-за аварии без электричества остались 17 многоэтажек

На Зеленстрое из-за аварии без электричества остались 17 многоэтажек

ЕДДС уже приступила к устранению аварии.

Нарушение электроснабжения некоторых домов в районе Зеленстроя в Туле произошло около полудня.

Как пояснили в пресс-службе администрации Тулы, в 12:00 нарушено электроснабжение в Привокзальном округе на четырех улицах: генерала Маргелова, Калужское шоссе, Лесная опушка,пр-т Ленина. в результате без электричества оказались 17 многоквартирных домов.

Тульские городские электросети и ЕДДС приступили к устранению аварии.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:41 +2
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