На Зеленстрое из-за аварии без электричества остались 17 многоэтажек

ЕДДС уже приступила к устранению аварии.

Нарушение электроснабжения некоторых домов в районе Зеленстроя в Туле произошло около полудня.

Как пояснили в пресс-службе администрации Тулы, в 12:00 нарушено электроснабжение в Привокзальном округе на четырех улицах: генерала Маргелова, Калужское шоссе, Лесная опушка,пр-т Ленина. в результате без электричества оказались 17 многоквартирных домов.

Тульские городские электросети и ЕДДС приступили к устранению аварии.