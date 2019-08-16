На время проведения фермерского фестиваля в центре Тулы ограничат парковку

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В Туле состоится Всероссийский фестиваль фермерской еды «Своё». В связи с этим в областном центре будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств: с 0.00 18 августа до 0.00 27 августа по ул. Менделеевской (чётная сторона) на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади,

с 0.00 22 августа до 0.00 26 августа на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 0.00 24 августа до 0.00 25 августа в Садовом переулке.