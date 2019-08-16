новости
новости
Регистрация
Эксперты определили класс опасности нефтепродуктов в тульском поселке
Фото из архива Myslo.

Эксперты определили класс опасности нефтепродуктов в тульском поселке

Готовы результаты экспертизы.

Результаты анализов, проведенных сотрудниками ФБУ «Тульский ЦСМ», определили, что нефтесодержащее вещество в поселке Комарки — малоопасно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

– Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области установили, что вещество, которое обнаружено на поверхности земли возле дома № 15 по ул. Комарской в районе канализационной насосной станции, — это отходы 4-го класса опасности. В соответствии с федеральным конституционным каталогом они малоопасны и не угрожают природе. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации вещества, — сообщили в администрации.

Напомним, нефтепродукты в поселке Комарки начали выходить на поверхность после строительства в этом месте КНС. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество (предположительно, битум) начало сочиться из земли. Однако при проведении первоначальных работ наличие ёмкости в грунте поставили под сомнение.

Специальная комиссия решила ликвидировать очаг загрязнения в два этапа. Сначала «озеро» засыплют доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, должна образовать твердую поверхность.

По состоянию на 16 августа подрядчик ООО «Аквастронг» выполнил следующие мероприятия:

  • завез на площадку в непосредственной близости от котлована отсев доломитовой муки в количестве 70 тонн;
  • осуществил перегрузку доломитовой муки в котлован с вытеснением в зону притока кислого гудрона;
  • сформировал бруствер, препятствующий растеканию отходов нефтепродуктов;
  • присыпал отсевом известняка по всей поверхности растекания;
  • отсыпал пути следования транспорта в непосредственной зоне проведения работ.

Администрация сообщает, что на текущий момент площадь испаряющей поверхности сокращена до нескольких квадратных метров (ориентировочно около 2 м2). Значительно уменьшился неприятный запах.

На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

Вторым этапом будет подготовка проектной документации для определения границ подземного загрязнения. В настоящее время составляется техническое задание для проведения аукциона.

Подробнее об этом экологическом ЧП читайте в нашем сюжете здесь.

Сюжет: Нефтепродукты в Комарках
«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке засыпают доломитовой мукой
Жизнь Тулы и области
«Озеро» с нефтепродуктами в тульском поселке засыпают доломитовой мукой
вчера, в 16:39, 43 3104 3
Экологическое ЧП: вырытая в Комарках траншея заполняется нефтепродуктами из-под земли
Жизнь Тулы и области
Экологическое ЧП: вырытая в Комарках траншея заполняется нефтепродуктами из-под земли
12 августа, в 16:03, 39 4535 11
Экологическое ЧП в Комарках: геофизики определят территорию загрязнения
Жизнь Тулы и области
Экологическое ЧП в Комарках: геофизики определят территорию загрязнения
8 августа, в 17:15, 14 6749 6
Власти выяснили, кто мог сливать битум в тульском поселке
Жизнь Тулы и области
Власти выяснили, кто мог сливать битум в тульском поселке
8 августа, в 12:43, 80 5672 -3
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:39 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаКомарки
Прочее
битумнефтепродуктыкласс опасности

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Школодром-2019»: у нас уже 28 команд!
Фестиваль «Школодром-2019»: у нас уже 28 команд!
В Тульской области усилится поддержка многодетных семей
В Тульской области усилится поддержка многодетных семей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.