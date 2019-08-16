Эксперты определили класс опасности нефтепродуктов в тульском поселке

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Результаты анализов, проведенных сотрудниками ФБУ «Тульский ЦСМ», определили, что нефтесодержащее вещество в поселке Комарки — малоопасно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

– Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области установили, что вещество, которое обнаружено на поверхности земли возле дома № 15 по ул. Комарской в районе канализационной насосной станции, — это отходы 4-го класса опасности. В соответствии с федеральным конституционным каталогом они малоопасны и не угрожают природе. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации вещества, — сообщили в администрации.

Напомним, нефтепродукты в поселке Комарки начали выходить на поверхность после строительства в этом месте КНС. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество (предположительно, битум) начало сочиться из земли. Однако при проведении первоначальных работ наличие ёмкости в грунте поставили под сомнение.

Специальная комиссия решила ликвидировать очаг загрязнения в два этапа. Сначала «озеро» засыплют доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с битумом, должна образовать твердую поверхность.

По состоянию на 16 августа подрядчик ООО «Аквастронг» выполнил следующие мероприятия:

завез на площадку в непосредственной близости от котлована отсев доломитовой муки в количестве 70 тонн;

осуществил перегрузку доломитовой муки в котлован с вытеснением в зону притока кислого гудрона;

сформировал бруствер, препятствующий растеканию отходов нефтепродуктов;

присыпал отсевом известняка по всей поверхности растекания;

отсыпал пути следования транспорта в непосредственной зоне проведения работ.

Администрация сообщает, что на текущий момент площадь испаряющей поверхности сокращена до нескольких квадратных метров (ориентировочно около 2 м2). Значительно уменьшился неприятный запах.

На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

Вторым этапом будет подготовка проектной документации для определения границ подземного загрязнения. В настоящее время составляется техническое задание для проведения аукциона.

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