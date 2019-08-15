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Какие дома в Туле обесточат 16 августа

Какие дома в Туле обесточат 16 августа

Плановые работы пройдут в областной столице с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут отключения по следующим адресам:

  • ул. Станиславского, 42,
  • ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
  • ул. Криволученская, 1, 3,
  • 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.),
  • п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 10, 1, 4, 3, 5, 2, 6,
  • п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41-76,
  • ул. Станционная, 1, 2, 3, 19, 44, 25, 23, 21, 19-а, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Транспортная, 8-а,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. Станционный, 32-49, 7-а.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +1
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