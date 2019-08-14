Какие улицы Тулы останутся без электричества 15 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Н. Руднева, 68, 72, 66, 68-а, 70,
- пр-т Ленина, 43, 119, 121, 119-а, 123, 117, 117-а,
- ул. Каминского, 21,
- ул. Пушкинская, 16,
- ул. Тургеневская, 59,
- п. Скуратово: Скуратовский мкр-н, 10, 1, 4, 3, 5, 2, 6,
- п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 1 к. 1, 41-76,
- ул. Станционная, 1, 2, 3, 19, 44, 25, 23, 21, 19-а, 12-а, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Транспортная, 8-а,
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 156-а, 158-б,
- ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- 2-й пр-д, 2-х,
- ул. Пирогова, 30-68 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- ул. Жуковского, 29-69 (нечётн.), 40-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.),
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б, 21,
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2,
- ул. Оборонная, 53, 96-100,
- ул. М. Смирнова, 87-99 (нечётн.), 70-а-88 (чётн.), 1-21,
- ул. П. Алексеева, 7,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.),
- ул. Зелёная, 7, 9,
- ул. Овражная, 2-а,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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