«Экопатруль» в Одоеве навел порядок у памятника конникам генерала Белова

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Большинство участников – молодежь из местных жителей, они же и стали инициаторами генеральной уборки у памятника.

Место для проведения акции «Экопатруля» было выбрано не случайно: памятник установлен на въезде в Одоев на берегу Упы и напоминает жителям о большом вкладе конногвардейцев в разгром фашистской армии на тульской земле. Многие из них погибли в тех боях.

Участники акции скосили траву рядом с памятником, привели в порядок кусты, обрезали ветки деревьев и подмели территорию у памятника.

Большинство участников – местные жители, среди которых много молодежи. Несмотря на хорошую погоду и каникулы, они отправились приводить в порядок памятное место вместе с активистами «Молодой Гвардии Единой России».

Никита Бурвиков, руководитель «Молодой Гвардии Единой России»:

Никита Бурвиков – Проект «Экопатруль» – это ответ молодежи на просьбу губернатора очистить в нашем регионе пляжи, популярные места отдыха и памятные места от мусора. Сегодня мы провели работу на памятном месте для Одоевского района вместе с жителями.

Поддержать акцию решили сотрудники «МехМаш». Активное участие в принял заместитель директора производственного предприятия «МехМаш» Дмитрий Афоничев:

Дмитрий Афоничев – «Экопатруль» очень хороший проект, позволяющий людям задуматься о том, что не надо после себя оставлять мусор. Сегодня мы личным примером показываем, что нужно бережно относиться к природе и окружающим людям. Привести же в порядок памятник людям, которые отважно защищали наш край от фашистских захватчиков, очень важно, потому что это наша история.

Дмитрий Афоничев отметил, что в отличие от обычных субботников, в акциях «Экопатруля» принимают участие очень много молодежи.

– Молодежь – это наше все, наше будущее. Те, кто сегодня принимали участие в акции, вместо того, чтобы отдыхать выбрали именно полезное время препровождение. Это очень приятно, потому что им создавать будущее нашей страны. В целом же желающих участвовать в подобных акциях как правило очень много, поэтому я уверен, что проект «Экопатруль» будет еще долго популярен у жителей Тульской области.

По окончании работ участники подкрепили силы на полевой кухне.

Акции «Экопатруля» стартовали с начала лета по всей Тульской области. Еженедельная работа уже дала свои результаты – десятки мест отдыха уже приведены в порядок. Места, где должна состояться акция, определяются заранее с учетом предложений жителей, которые обращаются в соцсети «Экопатруля». Местные власти всегда идут навстречу участникам экологической акции и помогают им техникой и инвентарем.