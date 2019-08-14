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Организаторы проекта «Лето в парках» устроили праздник для детей из Иркутской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Организаторы проекта «Лето в парках» устроили праздник для детей из Иркутской области

Мероприятие прошло на базе отдыха в Заокском районе, куда ребята прибыли по приглашению Алексея Дюмина.

Из пострадавших от наводнения населенных пунктов Приангарья в Тульскую области приехали 98 детей. Они пробудут на базе отдыха до 26 августа. Замминистра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание организации досуга юных гостей. Для них подготовлена насыщенная программа. 

Андрей Журавлев напомнил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина был разработан масштабный проект «Лето в парках». В этом году он реализуется уже в четвёртый раз. Развлекательные мероприятия проходят не только в областном центре, но и в муниципалитетах региона. 

Для иркутских детей организаторы подготовили концертную программу с вокальными номерами, шоу мыльных пузырей, выступлением фокусника, силовым шоу «Тульские богатыри», спортивной тренировкой и массовым флешмобом. Прошли мастер-классы по аквагриму, созданию фигур из воздушных шаров и песочной анимации. Для детей работала игровая зона и выездной планетарий. 

«На этом наше общение с ребятами из Иркутской области не заканчивается. На следующей неделе ждем их в Туле – приглашаем посетить парк «Патриот» и ЦПКиО имени Белоусова», – сказал Андрей Журавлев.

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Автор: Леонид Почекин, 14 августа, в 20:28 −3
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