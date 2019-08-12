Редкие имена: В Тульской области родились Венеция и Яромир
Названы самые редкие имена новорожденных в июле.
В июле 2019 года в Тульской области зарегистрировано рождение 531 девочки и 543 мальчиков. По Туле эти цифры составляют 238 и 263 соответственно.
Как рассказали Myslo в региональном комитете по делам ЗАГС, популярные имена месяца в Тульской области – Матвей, Егор, Кирилл, Ксения, Мария, Дарья.
Самые редкие имена – Венеция, Аксинья, Настасья, Харитон, Яромир, Елисей.
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