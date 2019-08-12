Где в Туле отремонтировали ливневки: список адресов
На ряде объектов восстановительные работы продолжаются.
С подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» заключен контракт на восстановление работоспособности городской ливневой канализации. В текущем году будет выполнен ремонт на 16 объектах. По 13 адресам работы уже завершены:
- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,
- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,
- вдоль дома № 2 по ул. Пушкина в п. Косая Гора,
- Московское шоссе, 60,
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская Плотина,
- ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),
- ул. Оружейная,
- ул. Скуратовская, поворот на п. Новоскуратово,
- на пр-те Ленина в районе дома № 86,
- ул. Транспортная, пос. Южный,
- ул. 4-я Горельская,
- ул. Горская в д. Барсуки.
Ведутся работы на ул. Плеханова, а также на пересечении улиц Мосина и Советской. Контракт выполнен на 50%. Организация ООО «ТандемСтрой» восстанавливает ливневку на ул. Коминтерна – от ул. Советской до ул. Фрунзе.
Также заключен контракт на создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Мосина и Советской. Там будут установлены специальные подъёмники, проводятся подготовительные работы и сборка подъёмного устройства.
Всего в Туле планируется отремонтировать 187 смотровых колодцев и дождеприемных решеток. По программе «Безопасные и качественные дороги» с применением технологии «плавающий люк» восстановят 333 смотровых колодцев.