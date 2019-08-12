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Где в Туле отремонтировали ливневки: список адресов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Где в Туле отремонтировали ливневки: список адресов

На ряде объектов восстановительные работы продолжаются.

С подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» заключен контракт на восстановление работоспособности городской ливневой канализации. В текущем году будет выполнен ремонт на 16 объектах. По 13 адресам работы уже завершены:

  • пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,
  • пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,
  • пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,
  • вдоль дома № 2 по ул. Пушкина в п. Косая Гора,
  • Московское шоссе, 60,
  • пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская Плотина,
  • ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),
  • ул. Оружейная,
  • ул. Скуратовская, поворот на п. Новоскуратово,
  • на пр-те Ленина в районе дома № 86,
  • ул. Транспортная, пос. Южный,
  • ул. 4-я Горельская,
  • ул. Горская в д. Барсуки.

Ведутся работы на ул. Плеханова, а также на пересечении улиц Мосина и Советской. Контракт выполнен на 50%. Организация ООО «ТандемСтрой» восстанавливает ливневку на ул. Коминтерна – от ул. Советской до ул. Фрунзе.

Также заключен контракт на создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Мосина и Советской. Там будут установлены специальные подъёмники, проводятся подготовительные работы и сборка подъёмного устройства.

Всего в Туле планируется отремонтировать 187 смотровых колодцев и дождеприемных решеток. По программе «Безопасные и качественные дороги» с применением технологии «плавающий люк» восстановят 333 смотровых колодцев.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
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