Где в Туле отремонтировали ливневки: список адресов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» заключен контракт на восстановление работоспособности городской ливневой канализации. В текущем году будет выполнен ремонт на 16 объектах. По 13 адресам работы уже завершены:

пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,

вдоль дома № 2 по ул. Пушкина в п. Косая Гора,

Московское шоссе, 60,

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская Плотина,

ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

ул. Оружейная,

ул. Скуратовская, поворот на п. Новоскуратово,

на пр-те Ленина в районе дома № 86,

ул. Транспортная, пос. Южный,

ул. 4-я Горельская,

ул. Горская в д. Барсуки.

Ведутся работы на ул. Плеханова, а также на пересечении улиц Мосина и Советской. Контракт выполнен на 50%. Организация ООО «ТандемСтрой» восстанавливает ливневку на ул. Коминтерна – от ул. Советской до ул. Фрунзе.

Также заключен контракт на создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Мосина и Советской. Там будут установлены специальные подъёмники, проводятся подготовительные работы и сборка подъёмного устройства.

Всего в Туле планируется отремонтировать 187 смотровых колодцев и дождеприемных решеток. По программе «Безопасные и качественные дороги» с применением технологии «плавающий люк» восстановят 333 смотровых колодцев.