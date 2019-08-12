В Анапе тульского туриста ограбили случайные знакомые

В дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе обратился житель Тульской области. Мужчина рассказал, что познакомился на улице с молодыми людьми, которые отобрали у него наручные часы, наушники, телефон и банковскую карту. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские составили ориентировки на розыск подозреваемых и передали их дежурным нарядам.

На одной из улиц города-курорта сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили двоих мужчин, схожих по описанию с разыскиваемыми. Двоих приезжих из сопредельного государства доставили в отдел полиции. Несколько месяцев назад они приехали в Анапу на заработки.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, им грозит до семи лет лишения свободы.