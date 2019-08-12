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Экологическое ЧП: вырытая в Комарках траншея заполняется нефтепродуктами из-под земли
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Экологическое ЧП: вырытая в Комарках траншея заполняется нефтепродуктами из-под земли

Отметим, что вид нефтепродуктов и класс их опасности пока не определен.

Myslo продолжает держать на контроле ситуацию с нефтепродуктами, которые вытекают из-под земли в районе улицы Комарской Пролетарского округа Тулы.

Сегодня, 12 августа, мы побывали на месте ЧП. На момент приезда наших корреспондентов на месте розлива нефтепродуктов никого не было. Место огорожено. Траншея, вырытая во время ликвидации последствий розлива на прошлой неделе, заполнилась маслянистой жидкостью до краев. Из-за теплой погоды битум (или не битум?) расплавился и растекается.

Сейчас лужа с черным маслянистым содержимым достигла размеров примерно 2 на 5 метров. Глубина — не менее метра.

Местные жители, которые приходят поглазеть на «нефтяной пруд», продолжают настаивать: это отходы с одного из предприятий Пролетарского округа. 

– Много лет назад таких отстойников здесь было три, – рассказал один старожил поселка, – и все были вот этой черной жижей заполнены. В одном из них как-то даже корова утонула, правда, это было очень давно.

Галерея
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 1
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 2
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 3
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 4
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 5
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 6
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 7
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 8
Нефтепродукты в Комарках, 12 августа 2019, Фото: 9
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Что это на самом деле, решать прокуратуре и экологам. За комментарием мы обратились в надзорное ведомство.

Никита Евгеньевич Рогонов, помощник природоохранного прокурора Тульской области:

– Запросили информацию у администрации города о том, кем проводились работы в этом месте, проводились ли геологические изыскания по подбору участка [для строительства КНС], ждем ответа. В том числе мы запросили информацию о наличии в земле ёмкости с нефтепродуктами.

Проверка ведется, пока рано делать какие-то выводы. На прошлой неделе на месте были отобраны пробы вещества. Сроки производства такой экспертизы значительные, они составляют не менее 10 дней, так что заключение пока не готово.

Только эксперты могут однозначно сказать, какое там содержание нефтепродуктов и какого класса опасности отходы. А однозначно утверждать, битум это или не битум, мы пока не можем.

По словам сотрудника природоохранной прокуратуры, заключение по отходам будет готово, скорее всего, лишь на следующей неделе.

В министерстве экологии и природных ресурсов Тульской области эту информацию Myslo подтвердили. То, что в земле именно малоопасный битум, пока лишь предположение.

 

Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество (предположительно, битум) начало сочиться из земли. Однако при проведении первоначальных работ наличие ёмкости в грунте поставили под сомнение. По предположению администрации, нефтепродукты появились здесь более 40 лет назад.

Была собрана специальная комиссия из сотрудников городской администрации, представителей регионального министерства природных ресурсов и экологии, МЧС, Росприроднадзора и геофизиков.

К месту выхода на поверхность нефтепродуктов ограничили доступ и начали земляные работы. Задача специалистов на первом этапе — изъять загрязненную почву. Ликвидировать отходы будут до тех пор, пока специфическое вещество не перестанет проступать на поверхность. Затем отходы утилизируют, а яму заполнят плодородным грунтом.

Myslo благодаря своим читателям первым поднял тему зарытых в Комарках нефтепродуктов. Все новости по теме читайте в специальном сюжете здесь.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:03 +5
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