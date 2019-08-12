Под Тулой археологи нашли поселение времен Христа

Фото автора. На заглавном фото Евгений Столяров.

Сражение, по-видимому, было серьезное – наконечники стрел и копий зафиксированы на очень большой площади. Все мысы вокруг городища буквально усеяны стрелами.

Подробности битвы и ее участников, конечно, установить невероятно сложно. Но именно этим и ценна находка – период I века и рубеж эр на территории Тульской области практически не изучены. Аналогичных поселений, богатых находками, просто нет. Разве только схожее по времени городище в глубине засек Одоевского района.

Этот археологический памятник был выявлен совершенно недавно, хотя в краеведческой литературе известен еще с начала XX века. Подробное описание городища было сделано преподавателем Тульского реального училища Константином Семеновичем Дубенским. Однако на протяжении последних ста лет местоположение городища оставалось неизвестным.



Раскоп, на срезе которого можно увидеть останки человеческого черепа и берцовой кости.

Уже в ходе археологической разведки были сделаны очень интересные находки. В частности, найдены человеческие останки – крестец и четвертый позвонок со стрелой, говорившие о том, что здесь было некое сражение. Само городище расположено на возвышении, защищено с одной стороны эскарпом – крутым склоном, который специально подрезали, чтобы не дать возможность неприятелю подобраться незаметно, сделать свое жилище максимально недоступным. При этом протоптанная дорожка – въезд в городище – сохранилась хорошо, ее до сих пор можно увидеть.



Следы сохранившейся дороги к городищу.

В культурном слое прекрасно также читались следы пожара и встречались разрозненные человеческие кости – настоящая находка для исследователя. Костные останки переданы на изучение антропологам, которые выявят максимум возможной информации – вес, возраст и всё остальное, что можно будет исследовать. Сохранились следы построек, которые были здесь когда-то сооружены, что тоже само по себе редкость.

– Вот здесь были мощные столбы, которые забутованы камнем. Эта некая каркасно-столбовая конструкция, по-видимому, служила каким-то укреплением, – рассказывает заведующий отдела археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров. – Вот это остатки постройки. Видите, в земле четко видны ступеньки? Серединная часть немного заглублена в материк, прокопана сантиметров на 20-30.

Материк в данном случае – это та поверхность, ниже которой люди не жили. Площадь городища относительно небольшая – метров 150 в длину и 70 в ширину. Жило здесь не больше 150 человек, которые, скорее всего, занимались традиционными для того времени промыслами – охотой и рыбалкой. Не исключено, что и земледелием – оно уже было известно в тот период.

Первый век на территории Тульской области – это смена культур. Заканчивается железный век, происходят первые миграции – перемещение народонаселения. Устойчивых культур не наблюдается, поэтому при изучении выделяются не культуры, а типы культур. В общем, всё очень неустойчиво, поэтому найденное городище добавит много важной информации к понимаю того, что на нашей земле происходило в то время.



Находки.

Много поводов для размышления дает и найденное вооружение. Аналогии сделанным находкам можно найти в культуре воинственных кочевников юга Европейской части России – сарматов. Но сарматское вооружение в первые века нашей эры использовалось различными народами на обширной территории Евразии. В связи с этим в разыгравшейся трагедии сарматы, может, и вообще ни при чем, просто кто-то использовал самое передовое для того времени оружие. Наконечники стрел, например, явно боевые – со специальными зазубринами, обращенными внутрь, чтобы стрелу из раны было не так просто вытащить.



Заколка для одежды.



Наконечник стрелы.

Так как в случившемся сражении погибло много людей, в земле осталось лежать достаточно всего интересного для археологов – части вооружения, снаряжения, костюмов. Есть хорошо сохранившиеся пряжки, фрагмент пряслица – для устойчивого вращения веретена, нашивка на одежду, железная застежка. Но особенно много наконечников стрел. Некоторые очень хорошо сохранились, хотя и пролежали в земле, уму непостижимо, почти два тысячелетия!



Пряслице для веретена.

Поселение у деревни Страхово просуществовало очень короткий отрезок времени, по-видимому, около ста лет. В ходе работ в нынешнем году планируется проведение небольших по площади археологических исследований, направленных в первую очередь на уточнение культурной принадлежности поселения и его хронологии. А в следующем году археологи планируют вернуться сюда вновь.