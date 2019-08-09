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Снимается сериал: в Туле ищут дублеров актера Артура Бесчастного
Фото: www.kino-teatr.ru.

Снимается сериал: в Туле ищут дублеров актера Артура Бесчастного

Съемочный день запланирован на 25 августа.

Для съемок нового сериала в Туле ищут дублеров актера Артура Бесчастного. Требуется мужчина, строго соответствующий указанным требованиям, с умением водить автомобиль (механика).

Требования: молодой мужчина от 28 до 40 лет, опрятный, без видимых тату, ярко выраженных родимых пятен и прочего, рост 185 см, размер одежды 48, размер обуви 43. Обязательна внешняя схожесть по цвету волос и прическе с актером. Строго гражданин РФ.

Съемочный день запланирован на 25 августа. Оплата 1500 рублей.

Ваши актуальные фото и данные отправляйте на почту: movie_only@mail.ru,
в теме письма указывайте «Тула.Артур». Также можно присылать данные в мессенджеры по номеру 8-925-239-93-44 с той же темой.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:25 +4
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