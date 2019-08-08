Более 60 тульских школ готовы к началу учебного года

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В областном центре состоялась приемка структурных подразделений центра образования № 5. В преддверии начала учебного года в школах проверяется соблюдение действующих санитарных норм и гигиенических нормативов, требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, своевременного устранения предписаний надзорных органов.

Кроме того, члены комиссии по приёмке анализируют состояние материально-технической базы образовательных учреждений. В проверках участвуют сотрудники городского управления образования, специалисты Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Тульской области, регионального Управления Росгвардии, других профильных служб и ведомств.

Приёмка проводится в два этапа. В мае-июне досрочно были приняты 20 образовательных организаций. Проверки завершены в 64 городских образовательных организациях (80% от общего числа). Проверочные мероприятия будут завершены 14 августа.