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В Тульской области началась уборка урожая

В Тульской области началась уборка урожая

Уборочная кампания пройдет во всех районах региона. В этом году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составит приблизительно 590 тысяч гектаров.

В Тульской области выращиваются различные виды культур: зерновые, зернобобовые, овощные. Сейчас здесь полным ходом идет уборочная кампания. О последних новостях министр сельского хозяйства в регионе Дмитрий Миляев рассказал во время прямой линии в правительстве 7 августа.

По его словам, уже обмолочено более 148 тыс. гектаров, намолочено 618 тыс. тонн зерна. В этом году посевная площадь под зерновые и зернобобовые культуры стала больше на 43 тыс. гектаров. Всего в новом сезоне планируется сбор 1,8 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, 500 тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн сахарной свеклы.  

Министр также рассказал о мерах господдержки аграриев в регионе. Теперь она включает новое направление — гранты «Агростартап». Программа нацелена на помощь начинающим фермерам. Те, кто планирует  заниматься сельским хозяйством, могут получить грант до 3 млн рублей. Сумма может быть увеличена до 4 млн рублей, если ее часть аграрий направит в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. Сейчас ведется прием заявок на конкурс. 

Эффективность развития сельскохозяйственной сферы в Тульской области контролирует губернатор Алексей Дюмин. В начале месяца он посетил ООО «Знаменское» в Куркинском районе. Руководитель предприятия Михаил Евланов рассказал главе региона о перспективах на производстве. На территории «Знаменского» запланировано возведение молочной фермы. Новый проект получит инвестирование на сумму до 500 млн рублей.

«Реализация нового проекта — задача непростая, амбициозная. Важно, чтобы соблюдались все установленные сроки и обязательства. А правительство региона, со своей стороны, всегда вас поддержит», — подчеркнул Дюмин.     

Сейчас сфера сельского хозяйства в регионе активно развивается. В процессе реализации находятся 30 крупных инвестиционных программ, их общий бюджет составляет приблизительно 100 миллиардов рублей. Проекты направлены на строительство новых предприятий и реконструкцию действующих комплексов.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 +3
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