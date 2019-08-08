новости
новости
Регистрация
Житель Ефремова убил собутыльника, который жаловался ему на жизнь

Житель Ефремова убил собутыльника, который жаловался ему на жизнь

Суд приговорил мужчину к восьми годам и восьми месяцам колонии строгого режима.

Ефремовским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Установлено, что в ночь на 25 апреля мужчина вместе со своим знакомым распивал спиртное в селе Новокрасивое.

Во время застолья осужденному стало досаждать поведение собутыльника, который начал жаловаться на бытовые проблемы и неудачи в личной жизни. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений, он столкнул потерпевшего со скамейки, а затем ударил ногой по голове. От открытой черепно-мозговой травмы несчастный скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину частично, сообщив, что не хотел убивать потерпевшего. Суд приговорил преступника к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоприговор судаубийствоубил собутыльника
Место
Тульская областьЕфремов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома в Туле обесточат 9 августа
Какие дома в Туле обесточат 9 августа
Более 60 тульских школ готовы к началу учебного года
Более 60 тульских школ готовы к началу учебного года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.