Житель Ефремова убил собутыльника, который жаловался ему на жизнь

Ефремовским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Установлено, что в ночь на 25 апреля мужчина вместе со своим знакомым распивал спиртное в селе Новокрасивое.

Во время застолья осужденному стало досаждать поведение собутыльника, который начал жаловаться на бытовые проблемы и неудачи в личной жизни. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений, он столкнул потерпевшего со скамейки, а затем ударил ногой по голове. От открытой черепно-мозговой травмы несчастный скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину частично, сообщив, что не хотел убивать потерпевшего. Суд приговорил преступника к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.