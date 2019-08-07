Тульская аптека продавала психотропные вещества по просроченным рецептам

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За нарушения юрлицо выплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверка исполнения законодательства об обороте наркотических средств и психотропных веществ в Аптеке № 162 ГУП ТО «Фармация» (ул. Н. Руднева, д. 12).

Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

- При проверке рецептов на отпущенные психотропные вещества в аптеке за апрель, май 2019 года установлено, что отпуск психотропных веществ производят сотрудники, не имеющие соответствующего допуска и заключения органов внутренних дел. Также сотрудники аптеки осуществили отпуск психотропных веществ по рецептам, срок действия которых истек, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки в отношении ГУП ТО «Фармация» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.6.16 КоАП РФ (нарушение правил отпуска психотропных веществ).

Постановлением Зареченского районного суда юрлицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, четыре должностных лица, допустивших перечисленные нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.