До декабря в Кимовске отремонтируют поликлинику

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В ходе ремонта заменят инженерные сети: электрику, отопление, водоснабжение и водоотведение.

Губернатору Алексею Дюмину доложили о выполнении поручений по итогам посещения Кимовского района в июле 2019 года.

Глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов сообщил, что определены предварительные расходы на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в Кимовске в размере 2,5 млн руб. Необходимые средства предусмотрены в бюджете муниципального образования на 2020 год.

Речь шла и о доступности торговых объектов в Самочевке. Проработан вопрос о работе автолавки в деревне: она будет приезжать один раз в неделю.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина доложила, что капремонт и обновление материально-технического оснащения ФАПа в с. Молоденки запланированы на 2020 год. Однако Алексей Дюмин поручил найти средства и отремонтировать ФАП уже в этом году.

Также Татьяна Семина отметила, что до декабря в Кимовской ЦРБ отремонтируют поликлинику для взрослых.

В ходе ремонта заменят инженерные сети: электрику, отопление, водоснабжение и водоотведение. Также поменяют окна и двери, проведут общестроительные отделочные работы, частично отремонтируют кровлю.

Ремонта требует и кровля стационарного отделения районной больницы. Алексей Дюмин поручил в 2019 году составить проектно-сметную документацию для проведения работ.