Где в Туле отключат свет 8 августа
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12, 26-38 (чётн.),
- ул. Р. Люксембург, 8-б, 9, 5, 7,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4,
- ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 335, 32, 34, 36,
- пер. Водный, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а, 28-б,
- ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.),
- ул. Войкова, 39,
- ул. М. Горького, 19, 25-а, 29, 29-а, 33, 31,
- ул. Пузакова, 38, 36-а,
- ул. Фучика, 26 к. 1,
- ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
- ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 57,
- ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.),
- ул. Глеба Успенского, 1-48,
- Хлебная площадь, 19/2,
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
- ул. Свободы, 33-в, 39, 36-48 (чётн.), 55-а,
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
- пр-д Косой, 1-19,
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 29-а, 29-47 (нечётн.), 36-а, 36-52 (чётн.),
- ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,
- п. Рудаково: ул. Победы, 3-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,
- ул. Советская, 11, 6/2,
- ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- ул. Кирова, 1-16,
- ул. Трудовая, 1-9,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место