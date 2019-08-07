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В тульском СИЗО № 1 прошло заседание комиссии по помилованию
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульском СИЗО № 1 прошло заседание комиссии по помилованию

Было рассмотрено ходатайство женщины, отбывающей наказание в отряде хозяйственного обслуживания учреждения.

На базе тульского следственного изолятора № 1 прошло выездное заседание комиссии по помилованию. Под председательством Уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной члены комиссии рассмотрели ходатайство, поступившее от женщины, отбывающей наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО № 1.

На заседании комиссии присутствовали начальник следственного изолятора Юрий Медведев и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Евгений Борисов. Присутствующие подробно изучили материалы, подготовленные сотрудниками СИЗО, лично пообщались с осужденной и ознакомились с обстоятельствами совершенного ею преступления.

Комиссия путем открытого голосования огласила вердикт, который в ближайшее время поступит на рассмотрение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, а затем будет направлен в Комиссию по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации, где будет принято окончательное решение.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:35 0
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Татьяна Ларина
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Тула

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