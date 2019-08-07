В тульском СИЗО № 1 прошло заседание комиссии по помилованию

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

На базе тульского следственного изолятора № 1 прошло выездное заседание комиссии по помилованию. Под председательством Уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной члены комиссии рассмотрели ходатайство, поступившее от женщины, отбывающей наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО № 1.

На заседании комиссии присутствовали начальник следственного изолятора Юрий Медведев и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Евгений Борисов. Присутствующие подробно изучили материалы, подготовленные сотрудниками СИЗО, лично пообщались с осужденной и ознакомились с обстоятельствами совершенного ею преступления.

Комиссия путем открытого голосования огласила вердикт, который в ближайшее время поступит на рассмотрение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, а затем будет направлен в Комиссию по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации, где будет принято окончательное решение.