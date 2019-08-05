Полицейские задержали под Тулой «бесправного» водителя грузовика

Во время профилактического рейда на водителей большегрузов составили 241 административный протокол.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции продолжают профилактическое мероприятие «Грузовик». Его цель – обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика ДТП с участием грузового транспорта.

За первые четыре дня августа в отношении водителей грузовиков составлен 241 административный протокол за различные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Накануне на трассе «Крым», экипаж спецвзвода ДПС остановил «КамАЗ», водитель которого нарушил ПДД. Кроме того, на грузовике были неправильно установлены государственные регистрационные знаки. Во время проверки документов выяснилось, что водитель машины был лишён водительского удостоверения.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД и недопущении эксплуатации неисправных транспортных средств, угрожающих безопасности дорожного движения.