Погода в Туле 6 августа: потепление и кратковременный дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (2 мм за сутки). Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 7 до 12 градусов выше нуля, днём чуть теплее, чем накануне – до +22. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.