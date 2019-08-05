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Погода в Туле 6 августа: потепление и кратковременный дождь

Погода в Туле 6 августа: потепление и кратковременный дождь

Синоптики обещают северо-западный ветер и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь (2 мм за сутки). Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 7 до 12 градусов выше нуля, днём чуть теплее, чем накануне  – до +22. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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