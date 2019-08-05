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Архивы создадут онлайн-базу документов о династии Демидовых
Фото из архива Myslo.

Архивы создадут онлайн-базу документов о династии Демидовых

В нее войдут документы, собранные работниками архивов в регионах России, а также в Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии.

Представители архивов Свердловской области создадут онлайн-базу данных документов о жизни и деятельности династии Демидовых. Об этом пишет ТАСС.

Агентство приводит слова директора Государственного архива Свердловской области Евгения Шабалина:

Евгений Шабалин

– Цель — создание базы документов и копий документов по истории рода. Управление архивами Свердловской области уже договорилось с министерством культуры Тульской области об обмене документами о Демидовых. Мы хотим создать эту большую, максимально полную базу данных.

В электронную базу войдут документы из архивов Тульской, Свердловской, Ярославской и других областей, а также из архивов Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии.

В базу войдут и собранные историками фотографии, сборники о династии предпринимателей Демидовых.

В ходе рабочих поездок в Европу архивисты привезли протокол распродажи имущества Анатолия Демидова, альбом схем и оборудования Нижнетагильского завода Авроры Карамзиной, заявку Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже, большое количество писем и отчетов.

 

Династия Демидовых — богатейшие российские предприниматели, ставшие известными при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Среди Демидовых были металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты.

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