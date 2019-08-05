«Октава»: искусственный разум, новинки документального кино и сертификат на обучение в школе «Останкино»

Фото предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Понедельник, 5 августа

Уже сегодня вечером здесь состоится лекция «Человек или робот: кто кого?». Давно идут разговоры о том, что в мире высоких технологий человека может заменить робот. Четвертая промышленная революция не оставляет человеку шанса. Процессы автоматизируются, искусственный интеллект работает всё эффективнее, а виртуальное пространство замещает собой привычную реальность.

О том, как не потерять работу, на равных конкурировать с искусственным интеллектом и не уступить ему свое место, расскажет Анастасия Артемова — студентка Тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.



Лекция пройдет в Большом зале кластера «Октава» 5 августа. Начало в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.

вторник, 6 августа

6 августа гости «Октавы» узнают много нового о научно-технических открытиях XXI века на лекции «Научно-технические прорывы XXI века».

За последние двадцать лет человечество сделало много

серьезных научно-технических открытий, которые перевернули нашу жизнь с ног на голову, – использование 3D-сканирования в палеонтологии, первый марсоход и составление карты человеческого генома, управляемые пули и различные гаджеты и многое другое.

О том, что мы изобрели и внедрили в жизнь за последние годы и какие великие открытия состоятся в ближайшее время, расскажет русский писатель-фантаст и работник «Лаборатории Касперского» Тима Скоренко.



Начало лекции в 19.00. Вход по предварительной регистрации. Ее можно пройти по ссылке.

Среда, 7 августа

7 августа здесь пройдет мастер-класс «Публичность и работа в кадре». Занятие проведет уже знакомая гостям «Октавы» Ольга Спиркина —

актриса, телеведущая, директор собственной школы телевидения «Останкино ТВ».

Ольга расскажет о том, как люди в объективе и на публике справляются со стрессом, уверенно говорят, тонко шутят и спокойно отвечают даже на самые неудобные вопросы.

На мастер-классе Ольга раскроет следующие темы:

работа с профессиональной техникой;

работа на публике и в кадре;

самопрезентация;

интервью, ответы на неудобные вопросы, импровизация в прямом эфире.

Во время мастер-класса будут разыграны три сертификата на полный курс, который идет в школе «Останкино ТВ».

Начало в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Четверг, 8 августа



8 августа состоится показ забавных и жизнеутверждающих

короткометражных документальных фильмов по версии продюсера документального кино Ксении Гапченко.



В программе индийская короткометражная документальная комедия 2018 года «Петух», трогательный российский фильм 2016 года, который режиссер посвятил первому году жизни своего сына, – «Кино для Карлоса», фильм «Прогул» (Skip Day) – российская премьера о начале взрослой жизни американских студентов и красотах океана, жесткий пранк в фильме

«Ложный вызов» в стиле всемирно известной видеоигры GTA и фильм «Мама несчастна – все несчастны» о взаимоотношениях взрослой дочери с матерью.



Кинопоказ пройдет в Большом зале «Октавы», начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Cуббота, 10 августа





10 августа здесь состоится концерт группы Porto Color. Их джазовые композиции настраивают на магическую волну летней ночи. Если представить, что Porto Color — небольшой загадочный город, эти 10 песен звучали бы на его улицах. Вы бы услышали эту музыку под конец карнавала, из окна проезжающего такси, в табачном магазине на углу и на пляже или по радио.

Событие пройдет на террасе кластера при поддержке мета-рюмочной Lil Pil.

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.

Воскресенье, 11 августа



11 августа в «Октаве» состоится лекция «Астрономия за час: 10 главных фактов об астрономии и астрономах».

В начале лекции гости узнают, чем занимаются современные астрономы, развеют некоторые мифы об их нелегком труде, а затем попробуют нарисовать астрономическую картину мира за час, в том виде, каким его представляет современная астрофизика.

Лекцию прочитает Сергей Попов — ведущий сотрудник Государственного

астрономического института им. Штернберга МГУ. Сергей пишет научно-популярные статьи в Газету.Ru и является автором научно-популярных книг «Звезды: жизнь после смерти», «Суперобъекты: звезды размером с город», «Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной».

Начало в 19.00. Вход по предварительной регистрации.