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В Тульской области более 120 камер фиксируют нарушения ПДД: подробная карта

В Тульской области более 120 камер фиксируют нарушения ПДД: подробная карта

На официальном сайте ГИБДД опубликовано расположение стационарных и передвижных комплексов автоматической фиксации.

На официальном интернет-портале Госавтоинспекции появился сервис, который позволяет отследить расположение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД – как стационарных, так и передвижных.

В Тульской области работают более 120 стационарных камер и треног. Ресурс находится в стадии наполнения, информация дополняется. Ранее УГИБДД УМВД России по Тульской области информировало  о расположении передвижных камер с 5 по 8 августа – ознакомиться с картой можно здесь.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:14 +1
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