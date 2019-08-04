В Тульской области более 120 камер фиксируют нарушения ПДД: подробная карта

На официальном интернет-портале Госавтоинспекции появился сервис, который позволяет отследить расположение автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД – как стационарных, так и передвижных.

В Тульской области работают более 120 стационарных камер и треног. Ресурс находится в стадии наполнения, информация дополняется. Ранее УГИБДД УМВД России по Тульской области информировало о расположении передвижных камер с 5 по 8 августа – ознакомиться с картой можно здесь.