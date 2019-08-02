На улице Оборонной в Туле ограничено движение транспорта

Это связано с проведением ремонтных работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Оборонная ограничено движение автомобильного транспорта:

до 22.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого;

с 22.00 5 августа до 24.00 16 августа на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.

Движение трамвайного транспорта ограничено в период с 20.00 до 7.00 до 16 августа.

На период производства работ движение городского пассажирского транспорта осуществляется по измененной схеме.

Автобусы, работающие по регулируемому тарифу

№ м-та Наименование маршрута кол-во, ед. Схема движения до 22.00 5.08.2019 5 Областной роддом - мкр. Левобережный 4 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный 13 Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет" 4 ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского 13А Московский вокзал — пос. Петелино 3 ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино 125 Тула - Прилепы 1 а/с Заречье - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы с 22.00 05.08.2019 до 24.00 16.08.2019 5 Областной роддом - мкр. Левобережный 4 2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный 13 Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет" 4 ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского 13А Московский вокзал — пос. Петелино 3 ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино 125 Тула - Прилепы 1 а/с Заречье- ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00 18 ул. Генерала Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк) 2 Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая- ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская – ул. Оборонная - ул. Кауля 16 ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д

Автобусы, работающие по нерегулируемому тарифу

№ м-та Наименование маршрута Схема движения до 22.00 5.08.2019 50 ул. Седова - ул. Новомосковская ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова - ул. Староникитская –ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская 52 Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 55 Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Колетвинова – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова 59 Алексинское шоссе - ул. Перекопская Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская. 70 Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого -ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое с 22.00 5.08.2019 до 24.00 16.08.2019 50 ул. Седова - ул. Новомосковская ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская 52 Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого –ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады 55 Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Л. Толстого –ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова 59 Алексинское шоссе - ул. Перекопская Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –- ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская. 70 Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого- ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

Трамваи

до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00