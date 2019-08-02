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На улице Оборонной в Туле ограничено движение транспорта

На улице Оборонной в Туле ограничено движение транспорта

Это связано с проведением ремонтных работ.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Оборонная ограничено движение автомобильного транспорта:

  • до 22.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого;
  • с 22.00 5 августа до 24.00 16 августа на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.

Движение трамвайного транспорта ограничено в период с 20.00 до 7.00 до 16 августа.

На период производства работ движение городского пассажирского транспорта  осуществляется по  измененной схеме.

 

Автобусы, работающие по регулируемому тарифу

 

№ м-та

Наименование маршрута

кол-во, ед.

Схема движения

до 22.00 5.08.2019

5

Областной роддом - мкр. Левобережный

4

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный

13

Московский вокзал – Городское кладбище №4  – ПАО «Тулачермет"

4

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

3

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

125

Тула - Прилепы

1

а/с Заречье - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая  Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы

с 22.00 05.08.2019 до 24.00 16.08.2019

5

Областной роддом - мкр. Левобережный

4

2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный

13

Московский вокзал – Городское кладбище №4  – ПАО «Тулачермет"

4

ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

3

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино

125

Тула - Прилепы

1

а/с Заречье- ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная  - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая  Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы

до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00

18

ул. Генерала  Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)

2

Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая- ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская – ул. Оборонная - ул. Кауля

16

ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д

Автобусы, работающие по нерегулируемому тарифу

 

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

до 22.00 5.08.2019

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова -  ул. Староникитская –ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

52

Малые  Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

ул. М. Гончары - ул. Пузакова -   ул. Октябрьская -  ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова -  ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная)  ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

55

Ивановские дачи -              12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская  - ул. Колетвинова – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

Алексинское шоссе -ул.  Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого -  ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.

70

Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова  - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого -ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

с 22.00 5.08.2019 до 24.00 16.08.2019

50

ул. Седова - ул. Новомосковская

ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

52

Малые  Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

ул. М. Гончары - ул. Пузакова -   ул. Октябрьская -  ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого –ул. Староникитская -  ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная)  ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады

55

Ивановские дачи -              12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Староникитская  - ул. Л. Толстого –ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе - ул. Перекопская

Алексинское шоссе -ул.  Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная –

ул. Л. Толстого -  ул. Староникитская –-  ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.

70

Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое

ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого- ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое

 

Трамваи

до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00

№ м-та

Наименование маршрута

кол-во, ед.

Схема движения

 

11

Щегловская засека- Красный перекоп

2

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна

12

пос. Менделеевский - ул. Штыковая

4

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля- Красный Перекоп

6

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

13

ст. Металлург -  пос. Менделеевский

10

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр-т Ленина

 

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