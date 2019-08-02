На улице Оборонной в Туле ограничено движение транспорта
Это связано с проведением ремонтных работ.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Оборонная ограничено движение автомобильного транспорта:
- до 22.00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого;
- с 22.00 5 августа до 24.00 16 августа на участке от ул. Л. Толстого до ул. Кауля.
Движение трамвайного транспорта ограничено в период с 20.00 до 7.00 до 16 августа.
На период производства работ движение городского пассажирского транспорта осуществляется по измененной схеме.
Автобусы, работающие по регулируемому тарифу
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
кол-во, ед.
|
Схема движения
|
до 22.00 5.08.2019
|
5
|
Областной роддом - мкр. Левобережный
|
4
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный
|
13
|
Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет"
|
4
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
3
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
125
|
Тула - Прилепы
|
1
|
а/с Заречье - ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы
|
с 22.00 05.08.2019 до 24.00 16.08.2019
|
5
|
Областной роддом - мкр. Левобережный
|
4
|
2-й проезд Гастелло - ул. Фучика - пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Оборонная – ул. Рязанская –Восточный обвод – мкр. Левобережный
|
13
|
Московский вокзал – Городское кладбище №4 – ПАО «Тулачермет"
|
4
|
ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
3
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - пос. Петелино
|
125
|
Тула - Прилепы
|
1
|
а/с Заречье- ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе –автодорога «Тула-Новомосковск» - Большая Еловая - Ильинка -Вечерняя заря - Барыково - Лутовиново - Фалдино - Кишкино - Прилепы
|
до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00
|
18
|
ул. Генерала Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
2
|
Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая- ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Л. Толстого - ул. Староникитская – ул. Оборонная - ул. Кауля
|
16
|
ул. Генерала Маргелова - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский пр-д
Автобусы, работающие по нерегулируемому тарифу
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
до 22.00 5.08.2019
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова - ул. Староникитская –ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
55
|
Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Колетвинова – ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.
|
70
|
Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого -ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое
|
с 22.00 5.08.2019 до 24.00 16.08.2019
|
50
|
ул. Седова - ул. Новомосковская
|
ул. Седова - ул .Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого – ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары - пос. Петелино - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары - ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Л. Толстого –ул. Староникитская - ул. Оборонная - Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск»-Прилепы- ул. Центральная) ул.Главная - пос. Сергиевский - д. Нижние Присады
|
55
|
Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная – ул. Староникитская - ул. Л. Толстого –ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
|
59
|
Алексинское шоссе - ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе -ул. Максима Горького - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Оборонная –
ул. Л. Толстого - ул. Староникитская –- ул. Оборонная - ул. Некрасова - ул. Перекопская.
|
70
|
Тула (Московский в-л) - Ильинка-д. Крутое
|
ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого- ул. Староникитская –ул. Оборонная - Новомосковское шоссе - а/д «Тула-Новомосковск» - ул. Центральная (д. Ильинка) - д. Крутое
Трамваи
до 16.08.2019 в период с 20.00 до 07.00
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
кол-во, ед.
|
Схема движения
|
11
|
Щегловская засека- Красный перекоп
|
2
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
4
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля- Красный Перекоп
|
6
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург - пос. Менделеевский
|
10
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр-т Ленина