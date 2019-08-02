Масштабное отключение газа в Туле: газ не подключат без присутствия собственников
Важная информация по отключению 5 августа.
Как уже сообщал Myslo, 5 августа в Большой Туле планируется массовое отключение газа. В связи с проведением ремонтных работ на ГРС «Косогорская» с 10.00 5 августа до 10.00 6 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов по ряду адресов в Большой Туле.
Для восстановления газоснабжения и проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования необходимо присутствие жителей в каждом индивидуальном доме, в каждой квартире многоквартирного дома и ответственного лица на объекте газопотребления.
В противном случае работы по пуску газа не состоятся!
Напомним, отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:
- п. Косая Гора;
- д. Судаково;
- д. Рвы;
- д. Ст. Басово;
- п. Басово-Прудный;
- п. Рудаково;
- д. М. Еловая;
- д. Фалдино;
- д. Зимаровка;
- д. Варваровка;
- д. Ливенское;
- д. Крутое.
Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:
- п. Косая Гора, ул. Пушкина, 28, ООО «Лазурь»;
- п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»;
- п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»;
- п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»;
- п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.;
- п. Менделевский, ООО «Виалко»;
- п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.;
- п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»;
- п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»;
- гр. Ярошевич А.С.;
- гр. Томенчук К.А.;
- ИП Величко Е.А.;
- ИП Присяжный Д.А.;
- ИП Полникова Н.В.;
- п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»;
- г. Тула, ул. Скуратовская, 121, ООО «Каравай»;
- п. Менделеевский, ул. Жданова, д.121;
- п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»;
- ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук);
- ООО «Крез»;
- Косогорское потребительское общество;
- ООО «Авангард»;
- г. Тула, Орловское шоссе, 111, ООО «Отдых 71»;
- МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери;
- Религиозная организация СХГЩ;
- ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»;
- п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная;
- ООО «Завод ЖБИ»;
- ООО «Тулабетон»;
- п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»;
- п. Скуратовский, ООО Юнилевер Русь;
- п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3;
- ИП Чипак В.Г.;
- ИП Игнатов А.В. (магазин);
- п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.;
- п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.;
- ИП Агаев Р.Б.О. (магазины);
- ООО НПФ «Машгео»;
- ООО «Профиль»;
- гр. Тимохин В.В.;
- ООО «Классик плюс»;
- ИП Прохоров Д.В.;
- Управление Росгвардии по ТО;
- ООО «Семейный юрист»;
- ООО «Каньон-Сервис»;
- ООО «Сфера»;
- гр. Владов В.В.;
- гр. Баранов А.А.;
- гр. Оленников С.В.;
- СПК «Рудаково»;
- гр. Исайкина Н.В.;
- ООО «Эко-Стандарт»;
- ООО «РемКомСервис»;
- ЗАО «Промстроймонтаж»;
- ИП Яшухин М.В.;
- Тульских дистанций гражданских сооружений – ОАО РЖД;
- ТСЖ «Гранд Палас».
По всем вопросам обращаться по телефонам АО «Газпром газораспределение Тула» (филиал в п. Косая Гора): 25-24-00, 25-80-20, а также по телефону аварийно-диспетчерской службы: 23 -02-90.