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Масштабное отключение газа в Туле: газ не подключат без присутствия собственников

Масштабное отключение газа в Туле: газ не подключат без присутствия собственников

Важная информация по отключению 5 августа.

Как уже сообщал Myslo, 5 августа в Большой Туле планируется массовое отключение газа. В связи с проведением ремонтных работ на  ГРС «Косогорская» с 10.00 5 августа до 10.00 6 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов по ряду адресов в Большой Туле.

Для восстановления газоснабжения и проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования необходимо присутствие жителей в каждом индивидуальном доме, в каждой квартире многоквартирного дома и ответственного лица на объекте газопотребления.

В противном случае работы по пуску газа не состоятся!

Напомним, отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:

  • п. Косая Гора;
  • д. Судаково;
  • д. Рвы;
  • д. Ст. Басово;
  • п. Басово-Прудный;
  • п. Рудаково;
  • д. М. Еловая;
  • д. Фалдино;
  • д. Зимаровка;
  • д. Варваровка;
  • д. Ливенское;
  • д. Крутое.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

  • п. Косая Гора, ул. Пушкина, 28, ООО «Лазурь»;
  • п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»;
  • п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»;
  • п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»;
  • п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.;
  • п. Менделевский, ООО «Виалко»;
  • п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.;
  • п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»;
  • п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»;
  • гр. Ярошевич А.С.;
  • гр. Томенчук К.А.;
  • ИП Величко Е.А.;
  • ИП Присяжный Д.А.;
  • ИП Полникова Н.В.;
  • п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»;
  • г. Тула, ул. Скуратовская, 121, ООО «Каравай»;
  • п. Менделеевский, ул. Жданова, д.121;
  • п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»;
  • ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук);
  • ООО «Крез»;
  • Косогорское потребительское общество;
  • ООО «Авангард»;
  • г. Тула, Орловское шоссе, 111, ООО «Отдых 71»;
  • МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери;
  • Религиозная организация СХГЩ;
  • ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»;
  • п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная;
  • ООО «Завод ЖБИ»;
  • ООО «Тулабетон»;
  • п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»;
  • п. Скуратовский, ООО Юнилевер Русь;
  • п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3;
  • ИП Чипак В.Г.;
  • ИП Игнатов А.В. (магазин);
  • п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.;
  • п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.;
  • ИП Агаев Р.Б.О. (магазины);
  • ООО НПФ «Машгео»;
  • ООО «Профиль»;
  • гр. Тимохин В.В.;
  • ООО «Классик плюс»;
  • ИП Прохоров Д.В.;
  • Управление Росгвардии по ТО;
  • ООО «Семейный юрист»;
  • ООО «Каньон-Сервис»;
  • ООО «Сфера»;
  • гр. Владов В.В.;
  • гр. Баранов А.А.;
  • гр. Оленников С.В.;
  • СПК «Рудаково»;
  • гр. Исайкина Н.В.;
  • ООО «Эко-Стандарт»;
  • ООО «РемКомСервис»;
  • ЗАО «Промстроймонтаж»;
  • ИП Яшухин М.В.;
  • Тульских дистанций гражданских сооружений – ОАО РЖД;
  • ТСЖ «Гранд Палас».

По всем вопросам обращаться по телефонам АО «Газпром газораспределение Тула» (филиал в п. Косая Гора): 25-24-00, 25-80-20, а также по телефону аварийно-диспетчерской службы: 23 -02-90.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:51 0
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