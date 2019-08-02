Масштабное отключение газа в Туле: газ не подключат без присутствия собственников

Важная информация по отключению 5 августа.

Как уже сообщал Myslo, 5 августа в Большой Туле планируется массовое отключение газа. В связи с проведением ремонтных работ на ГРС «Косогорская» с 10.00 5 августа до 10.00 6 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов по ряду адресов в Большой Туле.

Для восстановления газоснабжения и проведения технического обслуживания газоиспользующего оборудования необходимо присутствие жителей в каждом индивидуальном доме, в каждой квартире многоквартирного дома и ответственного лица на объекте газопотребления.

В противном случае работы по пуску газа не состоятся!

Напомним, отключения коснутся потребителей в следующих населенных пунктах:

п. Косая Гора;

д. Судаково;

д. Рвы;

д. Ст. Басово;

п. Басово-Прудный;

п. Рудаково;

д. М. Еловая;

д. Фалдино;

д. Зимаровка;

д. Варваровка;

д. Ливенское;

д. Крутое.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

п. Косая Гора, ул. Пушкина, 28, ООО «Лазурь»;

п. Косая Гора, ООО «Компания Мегалин»;

п. Менделевский, АО «Газстройдеталь»;

п. Менделевский, ООО «Автосоюз плюс»;

п. Менделевский, ИП Шамаев А.В.;

п. Менделевский, ООО «Виалко»;

п. Менделевский, ИП Матрошилин В.С.;

п. Менделевский, ООО «Тулапродопт»;

п. Менделевский, ООО «Тандем Авто»;

гр. Ярошевич А.С.;

гр. Томенчук К.А.;

ИП Величко Е.А.;

ИП Присяжный Д.А.;

ИП Полникова Н.В.;

п. Рудаково, ООО ПК «Тульская ковка»;

г. Тула, ул. Скуратовская, 121, ООО «Каравай»;

п. Менделеевский, ул. Жданова, д.121;

п. Косая Гора, ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины им. Стечкина»;

ООО «Теплосеть» (котельные – 6 штук);

ООО «Крез»;

Косогорское потребительское общество;

ООО «Авангард»;

г. Тула, Орловское шоссе, 111, ООО «Отдых 71»;

МРО православный приход храма Державной иконы Божией матери;

Религиозная организация СХГЩ;

ФГБУО ВО «Тульский госуниверситет»;

п. Скуратовский, ЗАО «ПСК «Содружество», котельная;

ООО «Завод ЖБИ»;

ООО «Тулабетон»;

п. Скуратовский, НТО «Спецстройпроект»;

п. Скуратовский, ООО Юнилевер Русь;

п. Озерный, ФГУ ЛИУ-3;

ИП Чипак В.Г.;

ИП Игнатов А.В. (магазин);

п. Южный, кафе «Тамплиер», ИП Труфанов А.Ю.;

п. Ново-Скуратово, гр. Семьюшкина О.П.;

ИП Агаев Р.Б.О. (магазины);

ООО НПФ «Машгео»;

ООО «Профиль»;

гр. Тимохин В.В.;

ООО «Классик плюс»;

ИП Прохоров Д.В.;

Управление Росгвардии по ТО;

ООО «Семейный юрист»;

ООО «Каньон-Сервис»;

ООО «Сфера»;

гр. Владов В.В.;

гр. Баранов А.А.;

гр. Оленников С.В.;

СПК «Рудаково»;

гр. Исайкина Н.В.;

ООО «Эко-Стандарт»;

ООО «РемКомСервис»;

ЗАО «Промстроймонтаж»;

ИП Яшухин М.В.;

Тульских дистанций гражданских сооружений – ОАО РЖД;

ТСЖ «Гранд Палас».

По всем вопросам обращаться по телефонам АО «Газпром газораспределение Тула» (филиал в п. Косая Гора): 25-24-00, 25-80-20, а также по телефону аварийно-диспетчерской службы: 23 -02-90.