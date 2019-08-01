Какие дома в Туле останутся без электричества 2 августа

Они пройдут в областной столице с 9 до 17 часов:

5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),

3-я Криволученская, 33,

4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),

ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.), 59, 65, 61, 68, 70, 71, 72, 26-62 (чётн.),

п. 2-й Западный: (КНС, Больница),

Стадионный пр-д, 1,

Мясново: ул. Шоссейная, 77,

Одоевское шоссе, 75,

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.),

ул. Овражная, 26-а, 14-44 (чётн.),

ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),

ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),

ул. Рязанская, 1, 22,

пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

п. Октябрьский: 13-й пр-д, 24-30,

16-й пр-д, 1-18,

17-й пр-д, 1-18,

18-й пр-д, 3-17 (нечётн.),

ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.),

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),

п. Южный: ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.),

ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7,

п. Станционный, 32-48.