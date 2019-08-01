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Туляков приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе
Фото: vk.com/tula_club_7pps

Туляков приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе

Работы принимаются до 28 августа. Победителей определит народное голосование.

Тульский областной центр молодежи проводит фотоконкурс, посвященный Дню семьи, любви и верности. Принять участие в нём могут все желающие жители Тулы и Тульской области в возрасте от 8 до 35 лет. Конкурс продлится до 28 августа. В нём предусмотрено несколько номинаций:

  1. «День рождения семьи» Свадебные фото,
  2. «Мама, папа, я – дружная семья»,
  3. «Загляните в семейный альбом» (ретро-фото),
  4. «Будущая семья»,
  5. «Семь Я» (Многодетные семьи),
  6. «Мама, папа, я – спортивная семья»
  7. «Первые шаги» (наши любимые дети).

Для участия необходимо вступить в группу «ВКонтакте» и загрузить свои фото в альбом соответствующей номинации (не более 3 снимков в каждой). Также следует отправить заявку с указанием ФИО, возраста и номера телефона участника конкурса и названия номинации на электронный адрес: aleksey.redkin@tularegion.org

Победители будут определены путём народного голосования по количеству «лайков» к фотографиям и с учетом мнения профессионального жюри. По итогам участия в конкурсе определятся 7 победителей, которые получат специальные дипломы и памятные подарки.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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