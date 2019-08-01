Туляков приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе
Работы принимаются до 28 августа. Победителей определит народное голосование.
Тульский областной центр молодежи проводит фотоконкурс, посвященный Дню семьи, любви и верности. Принять участие в нём могут все желающие жители Тулы и Тульской области в возрасте от 8 до 35 лет. Конкурс продлится до 28 августа. В нём предусмотрено несколько номинаций:
- «День рождения семьи» Свадебные фото,
- «Мама, папа, я – дружная семья»,
- «Загляните в семейный альбом» (ретро-фото),
- «Будущая семья»,
- «Семь Я» (Многодетные семьи),
- «Мама, папа, я – спортивная семья»
- «Первые шаги» (наши любимые дети).
Для участия необходимо вступить в группу «ВКонтакте» и загрузить свои фото в альбом соответствующей номинации (не более 3 снимков в каждой). Также следует отправить заявку с указанием ФИО, возраста и номера телефона участника конкурса и названия номинации на электронный адрес: aleksey.redkin@tularegion.org
Победители будут определены путём народного голосования по количеству «лайков» к фотографиям и с учетом мнения профессионального жюри. По итогам участия в конкурсе определятся 7 победителей, которые получат специальные дипломы и памятные подарки.