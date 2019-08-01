Средняя зарплата врачей районной больницы в Тульской области – более 66 тысяч рублей

Фото минздрав Тульской области.

В Тульской области за полгода принято на работу более 200 новых медицинских работников. Об этом рассказали в тульском минздраве.

В 2024 году в Тульской области будут работать 6 тыс. врачей и 13,8 тыс. фельдшеров, медицинских сестер и лаборантов. Работа по привлечению кадров в систему здравоохранения области ведется в том числе в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который является составной частью нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня в области трудятся 4,2 тыс. врачей и 11,9 тыс. средних медицинских работников.

За шесть месяцев 2019 года на работу в государственные медучреждения вышло более 200 новых медиков — 89 врачей и 130 медработников среднего звена. Это молодые специалисты, опытные медики из других регионов и врачи, ранее практиковавшие в частных клиниках Тульской области. Среди востребованных врачами учреждений — Узловская районная больница.

Сергей Федоров, и. о. главного врача Узловской районной больницы:

– Мало привлечь специалиста, важно еще, чтобы он остался в учреждении надолго. Чтобы привлечь работников, мы активно участвуем в ярмарках вакансий, общаемся с выпускниками вузов, просматриваем резюме соискателей. А чтобы удержать принятого работника, надо, чтобы работа в больнице была хорошо организована. Здесь важны уровень, стабильность и прозрачность начисления заработной платы, отношения в коллективе, меры социальной поддержки. Немаловажную роль играет состояние медицинских учреждений — вовремя сделанный ремонт, обеспечение медицинским оборудованием, лекарствами. Мы стараемся соответствовать представлениям врачей и пациентов о современной районной больнице.

Сегодня средняя заработная плата врачей Узловской больницы превышает 66 тыс. руб. Средняя зарплата среднего медицинского персонала — 31,4 тыс. руб.

Если в прошлом году из больницы в течение года уволились 18 врачей и только 7 были приняты на работу, то в нынешнем негативную тенденцию удалось переломить. За первое полугодие 2019 года больницу покинули только три врача, а принято уже 15 специалистов.

Татьяна Сёмина, заместитель министра здравоохранения региона:

– В Тульской области разработан и внедрен региональный пакет мер социальной поддержки для работников здравоохранения. Создан фонд служебного жилья. Сегодня областной минздрав располагает 29 квартирами для врачей. Ежегодно этот фонд будет пополняться. Денежные выплаты получают врачи востребованных специальностей, если они прибыли на работу в амбулаторно-поликлинические отделения больниц, а также врачи и фельдшеры, решившие работать в сельской местности. Кроме того, медработникам предоставляется льготное ипотечное кредитование. Такая поддержка востребована врачами.

Основной приток специалистов традиционно отмечается во второй половине года — после завершения аккредитации выпускников медицинских вузов.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (нацпроект «Здравоохранение») и государственная программа «Развитие здравоохранения Тульской области» предусматривают ряд мер социальной поддержки медицинских работников.

Социальная выплата медицинским работникам, впервые прибывшим на работу в подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь или скорую медицинскую помощь: врачам востребованных специальностей (терапевт участковый, педиатр участковый, врач общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, врач скорой медицинской помощи, онколог, кардиолог, невролог, фтизиатр) — 650 тыс. руб.; фельдшерам скорой медицинской помощи — 450 тыс. руб. Выплата предоставляется равными долями за каждый полный отработанный год. Единовременная компенсационная выплата врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с численностью жителей до 50 тыс. человек (программа «Земский доктор»). Размер выплаты: врачам — 1 млн руб., фельдшерам — 500 тыс. руб. Единовременная выплата фельдшерам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты (за исключением участников программы «Земский доктор»). Размер выплаты — 350 тыс. руб. Выплата пособия в размере пяти окладов молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней три года. Приобретение жилых помещений для предоставления служебного жилья врачам. Предоставление материальной помощи в размере 3000 рублей студентам и ординаторам, обучающимся в медицинских вузах по целевым направлениям министерства здравоохранения Тульской области. Реализация двух программ льготного ипотечного кредитования «Доступное жилье» (заем под 8,9% на приобретение квартиры) и «Свой дом» (заем под 6,25% на индивидуальное жилищное строительство).

Помимо этого ряд учреждений здравоохранения, испытывающих наибольший дефицит кадров, компенсирует специалистам наем жилых помещений из приносящей доход деятельности учреждения.