Пять тульских УК с отставанием готовятся к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В администрации Тулы состоялось совещание по вопросам ЖКХ.

Одним из основных вопросов стала подготовка к отопительному сезону многоквартирных домов. Управляющие компании проводят опрессовку труб. В основном, работы идут в соответствии с графиком, не некоторые организации отстают от него.

Речь идёт об УК «Индустрия сервиса», «Новый город», «Восход», «Орион» и «Арсенал». Администрация обратится в городскую прокуратуру с просьбой проверить деятельность коммунальщиков.

Также обслуживающим организациям рекомендовано установить на спортивных и детских игровых площадках таблички с правилами эксплуатации и контактами лиц, ответственных за безопасность игровых конструкций и спортивного оборудования.