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Пять тульских УК с отставанием готовятся к отопительному сезону
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Пять тульских УК с отставанием готовятся к отопительному сезону

В администрации Тулы состоялось совещание по вопросам ЖКХ.

Одним из основных вопросов стала подготовка к отопительному сезону многоквартирных домов. Управляющие компании проводят опрессовку труб. В основном, работы идут в соответствии с графиком, не некоторые организации отстают от него.

Речь идёт об УК «Индустрия сервиса», «Новый город», «Восход», «Орион» и «Арсенал». Администрация обратится в городскую прокуратуру с просьбой проверить деятельность коммунальщиков.

Также обслуживающим организациям рекомендовано установить на спортивных и детских игровых площадках таблички с правилами эксплуатации и контактами лиц, ответственных за безопасность игровых конструкций и спортивного оборудования.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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