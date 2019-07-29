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За неделю от укусов клещей пострадали 373 жителя Тульской области

За неделю от укусов клещей пострадали 373 жителя Тульской области

Чаще всего клещи присасываются во время отдыха на природе и на приусадебных участках.

С 22 по 28 июля с жалобами на присасывание клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратились 373 человека, среди них – 90 детей. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали, 3388 человек, треть из них – дети. Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах и во время массовых выездов на природу, когда люди пренебрегают средствами защиты.

Специалистами исследовано 1714 проб клещей снятых с людей и 151 проба из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 14,6%, анаплазмой – 3,4%. Проведены акарицидные обработки 1240,7 га территории Тульской области. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Консультацию по вопросам профилактики можно получить по телефонам: 37-07-06, 37-33-25 и 37-30-77.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 0
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