За неделю от укусов клещей пострадали 373 жителя Тульской области

Чаще всего клещи присасываются во время отдыха на природе и на приусадебных участках.

С 22 по 28 июля с жалобами на присасывание клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратились 373 человека, среди них – 90 детей. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали, 3388 человек, треть из них – дети. Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах и во время массовых выездов на природу, когда люди пренебрегают средствами защиты.

Специалистами исследовано 1714 проб клещей снятых с людей и 151 проба из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 14,6%, анаплазмой – 3,4%. Проведены акарицидные обработки 1240,7 га территории Тульской области. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.