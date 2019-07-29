Где в Туле не будет электричества 30 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:
- Мясново: ул. Дружбы, 32,
- ул. М. Жукова, 14-в, 14-г,
- ул. Полюсная, 16,
- ул. Кабакова, 73, 75, 77-а, 79, 79-а,
- Парашютный пр-д, 36, 38, 38-а, 38-б,
- ул. Тихмянова, 36,
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 11, 30, 59, 5, 7, 9, 9-а,
- Одоевское шоссе, 27-б-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 39-57, 61-77 (нечётн.), 42-60, 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 24, 56-66 (чётн.),
- 9-й пр-д, 36-46 (чётн), 39-51 (нечётн),
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60,
- 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 13, 14, 15,
- 26-й пр-д, 1-10,
- пер. Болотникова, 1-а,
- ул. Кислородная, 1-27,
- ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
- пер. Репина, 2,
- ул. Газовая, 24,
- ул. Огарёва, 2-24,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- п. Рудаково, ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
Другие статьи по темам
Событие
Место