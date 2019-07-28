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В тульских МФЦ прокомментировали ситуацию с оформлением виз для выезда за рубеж

В тульских МФЦ прокомментировали ситуацию с оформлением виз для выезда за рубеж

Предоставление визовых услуг направлено на расширение сервиса и доступности услуг для граждан.

В тульском ГБУ «МФЦ» прокомментировали пост о дополнительных визовых услугах, оказываемых учреждением, который был опубликован в блоге «Народный журналист». Мы публикуем комментарий полностью, без сокращений.

«Государственное бюджетное учреждение Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Учреждение) в силу своей организационно-правовой формы отнесено к разряду некоммерческих организаций.

Основные положения, регламентирующие деятельность некоммерческих организаций, закреплены в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 7-ФЗ, некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах

Визовые услуги, предоставляемые в Учреждении, отнесены к дополнительным услугам, предоставление которых осуществляется в рамках приносящей доход деятельности, организованной в учреждении.

Осуществление приносящей доход деятельности в Учреждении закреплено положением об организации приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденных приказом министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и Уставом Учреждения.

Привлечение организаций – потенциальных партнеров Учреждения осуществляется на основании публичных процедур. Посылом для предоставления в Учреждении визовых услуг являлось публичное коммерческое предложение ООО «ВИЗА ТРЭВЕЛ ГРУПП». Предоставление визовых услуг направлено на расширение сервиса и доступности данных услуг для граждан.

Основное кредо в работе Учреждения – стремление быть надежным спутником гражданина на протяжении всей жизни и в любой жизненной ситуации. Необходимо отметить, что дополнительные услуги в Учреждении предоставляются без снижения объема и качества основной деятельности Учреждения. Учреждение не заменяет дополнительными услугами бесплатные услуги, предоставляемые на основе государственного задания».

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