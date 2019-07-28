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Замначальника тульского Управления ФССП проведёт приём граждан
Фото из архива MySlo

Замначальника тульского Управления ФССП проведёт приём граждан

Мероприятие состоится в понедельник, 5 августа, с 14.00 до 18.00.

В понедельник, 5 августа, заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан в ОСП Центрального района Тулы.

Приём будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Кауля, д. 20. Предварительная запись проводится до 31 июля по телефону: 33-30-53.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 0
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