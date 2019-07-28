Замначальника тульского Управления ФССП проведёт приём граждан

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Мероприятие состоится в понедельник, 5 августа, с 14.00 до 18.00.

В понедельник, 5 августа, заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан в ОСП Центрального района Тулы.