Фото из архива MySlo
Замначальника тульского Управления ФССП проведёт приём граждан
Мероприятие состоится в понедельник, 5 августа, с 14.00 до 18.00.
В понедельник, 5 августа, заместитель руководителя УФССП России по Тульской области – заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая проведет выездной прием граждан в ОСП Центрального района Тулы.
Приём будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Кауля, д. 20. Предварительная запись проводится до 31 июля по телефону: 33-30-53.
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