В Туле лже-газовщицы украли у пенсионера 15 тысяч рублей

Сотрудники полиции проводят работу по установлению личности и местонахождения злоумышленниц, совершивших кражу денег у 89-летнего жителя Тулы.

По его словам, две неизвестные женщины зашли к нему в квартиру, представившись сотрудницами газовой службы, которые проверяют газовое оборудование. После их ухода пенсионер обнаружил, что из квартиры пропали 15 тысяч рублей и обратился в полицию.

УМВД России по Тульской области напоминает: необходимо перепроверять информацию о лицах, которые под различными предлогами хотят войти в жилище. Если они представляются работниками той или иной службы и организации, следует позвонить в эту службу и убедиться, что по указанному адресу направлялись специалисты.