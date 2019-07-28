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В Туле лже-газовщицы украли у пенсионера 15 тысяч рублей

В Туле лже-газовщицы украли у пенсионера 15 тысяч рублей

Злоумышленницы прошли в квартиру жертвы под предлогом проверки оборудования.

Сотрудники полиции проводят работу по установлению личности и местонахождения злоумышленниц, совершивших кражу денег у 89-летнего жителя Тулы.

По его словам, две неизвестные женщины зашли к нему в квартиру, представившись сотрудницами газовой службы, которые проверяют газовое оборудование. После их ухода пенсионер обнаружил, что из квартиры пропали 15 тысяч рублей и обратился в полицию.

УМВД России по Тульской области напоминает: необходимо перепроверять информацию о лицах, которые под различными предлогами хотят войти в жилище. Если они представляются работниками той или иной службы и организации, следует позвонить в эту службу и убедиться, что по указанному адресу направлялись специалисты.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:36 +2
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