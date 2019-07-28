Где в Туле отключат электричество 29 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122,
- ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 8-12 (чётн.),
- Южный пр-д, 5-21 (нечётн.),
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
- п. Станционный, 32-48,
- п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.
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