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Где в Туле отключат электричество 29 июля

Где в Туле отключат электричество 29 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122,
  • ул. Поперечная, 5-29 (нечётн.), 8-12 (чётн.),
  • Южный пр-д, 5-21 (нечётн.),
  • ул. Аносова, 4, 6,
  • ул. Бардина, 1, 3,
  • ул. М. Мазая, 19,
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а,
  • п. Станционный, 32-48,
  • п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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