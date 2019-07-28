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В Поленово выступили артисты Дрезденского хора
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В Поленово выступили артисты Дрезденского хора

Концерт стал завершением IV Летнего международного фестиваля искусств «Век музыки в усадьбе Поленово».

За шесть дней фестиваля организаторы открыли широкой публике Василия Поленова не только как художника, но и как большого ценителя музыки. На территории усадьбы прошло множество концертов выдающихся музыкантов, лекции, мастер-классы и многое другое.

Для гостей в заключительный день фестиваля с бесплатным концертом выступил Дрезденский хор «Молодёжный ансамбль Дрезден», в рамках концертного тура по России. Наряду с композициями Рахманинова и Алябьева, живших долгое время в Дрездене, прозвучали и произведения саксонских композиторов Гейнриха Шютца, Роберта Шуманна и Рудольфа Мауерсбергера, а также сочинения других знаменитых русский композиторов – Даргомыжского и Чайковского.

До приезда в Тульскую область Дрезденский хор с шедеврами музыкального творчества выступил в Москве и в Санкт-Петербурге, но теплота приёма в Поленово покорила сердца немцев. Директор музея-заповедника Наталья Поленова поблагодарила всех участников мероприятия и пригласила их на V Летний международный фестиваль искусств, который пройдёт на территории усадьбы в 2020 году.

 

Автор: Артём Худобердин

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